مدرب باريس سان جيرمان: ميسي “حيوان”

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مجددًا عن ارتباط ليونيل ميسي نجم برشلونة، بالانتقال إلى النادي الفرنسي.

ويأتي ذلك وسط الضجة التي أثارها بعض لاعبي الفريق الباريسي ومنهم نيمار الذي قال إن أقصى ما يريده هو الاستمتاع واللعب مع ميسي مرة أخرى وقد يكون ذلك في العام المقبل.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: “تعبير دي ماريا عن رغبته في اللعب مع ميسي، ليس خطأ ويجب قبوله”.

وأضاف “إذا سألوا دي ماريا عن اللعب مع ميسي.. ماذا سيجيب؟ من الواضح أن الجميع يرغب في اللعب مع ميسي وهذا ليس سببًا لعدم احترام برشلونة”.

وتابع “علينا عدم إخراج التصريحات من سياقها. كلنا نحترم بعضنا البعض، وأنا أول من يحاول أن يكون على صواب، علينا مسؤولية كبيرة للغاية”.

وأتم “ميسي آلة تنافسية.. إنه حيوان. عليك أن تحترم جميع الأندية وجميع اللاعبين من الفرق الأخرى، حيث أن الحديث عنهم لا يساعدنا على أي شيء. جميع الأندية تضع استراتيجيات لتحسين فرقها”.

وسيواجه باريس سان جيرمان فريق برشلونة في أولى مباريات دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل، في معركة سيفتقد فيها الفريق الباريسي عدد من أهم ركائزه الهجومية ومنهم نيمار ودي ماريا، وقبل مباراة برشلونة، سيلعب سان جيرمان مع فريق نيس يوم غد السبت ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

وحول خططه لإجراء مداورة بين اللاعبين في مباراة الغد من أجل تجهيز الفريق لمواجهة برشلونة قال بوكيتينو:” لن اقوم بأي مداورة، لن أحجز أي لاعب لمباريات دوري الأبطال لأننا نركز بالفوز في جميع البطولات، إذا قمنا باستبعاد لاعب فلأنه بحاجة للراحة ولكن ليس لحجزه لمباراة أخرى”.