PKK يقيم نقاطاً «جمركية» في السليمانية ويفرض الإتاوات على المواطنين

أفادت مصادر مطلعة، أن مسلحي حزب العمال الكوردستاني يقيمون نقاطاً جمركية في بعض مناطق محافظة السليمانية، في حين قال النائب في برلمان كوردستان عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، إنه سيتم تشكيل قوة مشتركة لاحتواء هذا الوضع الذي ينبع من الفراغ الأمني.

ووفق المعلومات الواردة من مصادر متقاطعة في المنطقة، فقد أقام مسلحو PKK نقاطاً جمركية في قضاء بينجوين، وبالتحديد على مقربة من معبر سيرانبن الحدودي مع إيران، ويفرضون إتاوات كبيرة على تجار الحدود والسياح تحت مسمى «الضرائب الجمركية».

بالصدد، قال عثمان كريم سواره، النائب عن كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان في حديثه: «وصلتنا ولعدة مرات أنباء تفيد بأن حزب العمال الكوردستاني يفرض الإتاوات على المواطنين، لا سيما في المناطق الحدودية والتي يوجد فيها فراغ أمني»، مضيفاً «لقد تم إبلاغ الحكومة بالوضع ومناشدتها لسد هذا الفراغ الأمني، ومن المقرر إنشاء قوة مشتركة، وعلى الرغم من أنها لم تباشر عملها بعد، إلاّ أنه من المقرر أن لا تفسح المجال لـ PKK وتسد الفراغ الأمني وتكافح عمليات التهريب».

وتابع النائب الكوردي «لقد أعدت كتلتنا تقريراً ونأمل الانتهاء من هذه التجاوزات، لأن هذه مناطق سيادة حكومة إقليم كوردستان وعلى PKK أن يذهب ويحرر بلده، ويفعل ما يفعله هناك، فإقليم كوردستان لم يحرر بسهولة لكي يأتي PKK وينتهك سيادته بهذه الطريقة».

وختم النائب عن الاتحاد الوطني حديثه قائلاً: «على الجميع الحفاظ على أمن واستقرار إقليم كوردستان والحفاظ على علاقات طبيعية معه، لأن الإقليم سند لكافة أجزاء كوردستان، وإن زال إقليم زالوا هم أيضاً».