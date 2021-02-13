إنتحابات!!

كلما تحدثوا عن الإنتخابات , يلوح في الأفق شفق أحمر , وتبدو عيون السماء وكأنها تقطر دما , ذلك أن قبل وبعد أي إنتخابات تتدهور الأحوال , وتسوء الحياة وتتأزم الأوضاع , وكأن لكل دورة إنتخابية حفلة دموية أو ناعور ويلات يدور , وكأن للقادمين أدوار عليهم أن يؤدوها , فيكنزون منها ثروات كبيرة , ويبقون أو يغادرون مقاعدهم , ليأتي غيرهم لتنفيذ ما هو مرسوم ومعلوم ومختوم بكرسي , الجالس عليه رهينة ومرهون.

فالإنتخابات منذ ألفين وثلاثة وحتى اليوم لا تأتينا بما ينفع الناس , فهي محطات إنقضاض على وجودهم , وإغتيال لأحلامهم وطموحاتهم , وهجمة على مدنهم وديارهم , فينجز المنتخَبون مشاريع أوليائهم القادرين على إزاحتهم من الكراسي بلمحة بصر.

فما هي قيمة الإنتخابات؟

هل وجدتم ما هو نافع وصالح للمجتمع قد تمخض من الإنتخابات المتكررة , وفقا لآليات الإنتخابات الموجعة , العاصفة في الواقع المنكوب , والمقبوض على مصيره وسيادته.

فالقانون الفاعل ينص على أن ما يخدم أعداءَ الوطن يدوم ويتطور , وما ينفع الوطن يموت ويُباد عن بكرة أبيه , والمُستَعبَدون يساهمون بتطبيق هذا القانون الاثيم.

فهل ستأتي الإنتخابات بما يفيد ؟!

الأمل يحدو الناس ويمنحهم بارقة تفاؤل ورجاء بغدٍ أفضل , وعلينا أن ننتظر , لكن السلوك يمكن تقديره بالمقارنة بسوابقه , وما سبق أليم ومرير , ويُخشى أن يكون الآتي أشد إيلاما ومرارة وقسوة , فالإنتخابات عبارة عن إنتحابات متعاظمة القوة والتدفق على وجنات وجودنا , الذي يبدو بعيون دامعة حمراء , أوجعها البكاء على أطلال الخوالي والأجداث الغوابر , التي أضحت حية في واقع يموت ما فيه , ويتحول البشر إلى دمى تحركها قوى متنوعة النوازع والدوافع والمخبوءات السيئة.

ووفقا لذلك غاب العقل وطفح كيل النفوس الأمّارة بالسوء والبغضاء والكراهية النكراء!!

فهل سننتخِب أم سننتحِب؟!!

أللهم إستر!!

د-صادق السامرائي