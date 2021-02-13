السيد قاضي محكمة التحقيق / الكرخ المحترم .. م/دعوى قضائية لا تخص “اهل المهنة”

السيد قاضي محكمة التحقيق / الكرخ المحترم

تحية تقدير وأحترام م/دعوى قضائية لا تخص “اهل المهنة”

أني المواطنة ايمان يوسف هاشم حسن الهاشمي / المهنة : محاسب قانوني ومراقب حسابات ، أي تدوين في هذه الدعوى القضائية بموجبه توجد ادلة مادية وتفاصيل أخرى توضح كلما حصل معي بالضبط ، حاليا أدون المختصر وكالاتي :

1.منذ عام 2007 سبق وأن تعرضت الى متابعة ومحاربة شخصية وتهديدات أدت الى سفري عام 2009 الى سوريا لمدة سنة ، ومن ثم تأخير موضوع عملي بعد رجوعي عام 2010 ، وهذا التأخير أستمر لغاية 2016 .

2.منذ بداية سنة 2016 قمت بتاجير مكتب لي في منطقة الحارثية ، وبشكل غير مألوف لم يأتي أي مراجع الى مكتبي ، وفي احد الايام شاهدت بنفسي وعند باب المكتب رجلا ممسك بأخر يمنعه من الدخول الى مكتبي ، وقد اكدت أحدى المحاميات ذلك حيث ذكرت بأنها منعت من الوصول الى مكتبي ، وقد بلغت بهذا الوضع في حينها “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” كونه الجهة المسؤولة عن عملنا ، وخلال تلك الفترة وعملي متوقف كانت تصلني باستمرار وصولات جباية أمانة بغداد /الكرخ بمبالغ كبيرة أقوم بدفعها نقدا (موثقة بوصولات) بينما يتعجب الاخرين عندما يشاهدوا الفواتير التي أقوم بدفعها .

3.كنت اتعرض الى التهديد بفترات متفاوتة ، وبسبب وضع عملي المنفرد بي وحدي أنتقلت في أيلول عام 2016 الى محافظة أخرى (أربيل) بهدف العمل بمهنتي ، وقد بلغت “مجلس المهنة” بذلك ، وهناك شاهدت ايضا يوجد من يمنع المراجعين من الوصول الى مكتبي ، وخلال تلك الفترة سرقت حقيبتي اليدوية من قبل شخصين يستقلان دراجة هوائية .

4.وفي شهر تشرين الاول /2017 انتقلت الى مدينة العمارة واجرت مكتب ، ولم يأتي أي شخص لمراجعتي ، وهناك شاهدت ايضا بوجود شباب واقفين بشكل متواصل على مقربة من مكتبي ، وخلال تواجدي بمدينة العمارة وبالتحديد مساء يوم الجمعة المصادف 9/3/2018 سرقت حقيبتي اليدوية من قبل شخصين يستقلان دراجة بخارية ، وحقيبتي المسروقة تحتوي على كل نقودي وهاتف عدد 2 وجميع مستمسكاتي الرسمية مثل جواز السفر وشهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية وغيرها .

5.البعض كان يبرر وضع عملي بأن مكاتب تنظيم الحسابات لا يعرفوني وبأني متعالية عليهم وهذا الكلام غير صحيح ، رجعت الى بغداد في شهر حزيران 2018 وأجرت مكتب في منطقة الحارثية وبلغت “مجلس المهنة” بذلك ، ثم ذهب بنفسي الى عدد من مكاتب تنظيم الحسابات واخبرتهم بعنوان مكتبي ورقم هاتفي واتصلت هاتفيا بالبعض الاخر ، ولكن عملي بشكل منفرد لا يتجاوز نسبة 1% من نقاط عملي ، وبسبب وضع عملي الخاص بي وحدي قمت ببيع مصوغاتي الذهبية تباعا في محال بمنطقة المنصور (توجد وصولات البيع) ثم استدنت مبالغ نقدية من اقاربي وصديقتي التي تعمل بنفس المهنة (يوجد وصل بذلك) ، وبهذا الموضوع بلغت “مجلس المهنة” بعدة طلبات قدمتها مرفقة بوصولات بيعي الذهب مع وصل أستدانة .

6.بتاريخ 9/6/2019 و 16/6/2019 قدمت دعوتين قضائية الى محكمة الكرخ تخص وضع عملي ، بعدها أعتصمت في منطقة الحارثية لمدة اكثر من سنة اعتبارا من شهر آيار 2019 ولغاية شهر أب 2020 ، بعدها أجرت مكتب بمنطقة الحارثية وحتى نهاية سنة 2020 فنقاط عملي الغير مستخدمة كثيرة بشكل موثق .

7.منذ شهر تشرين الثاني 2020 ولغاية الان عملي متوقف تقريبا ولا يسد حتى ربع ايجار المكتب ، علما بأن طبيعة عملنا المهني يعتبر ممتاز بشكل عام ، استثناءا لوضع عملي ، وهذا الوضع القائم معي يعرف به الكثير .

8.لا يوجد أي شخص يعمل بالمهنة يبيع ذهبه ويعتصم لاكثر من سنة ويستدين عدة مرات مبالغ نقدية بسبب وضع عمله كما حصل معي .

9.وبما ان هذا الوضع القائم معي هو غير طبيعي يعرف به الكثير ، فأي حالة سلبية أو سيئة تخصني تعني بأنها مقصودة لي ودعوى كيدية ضدي ، وبشكل أوضح فأن أولادي هم نفسي بالضبط ، فأي حالة سلبية أو سيئة تلحق بأولادي وتلصق بهم تعتبر دعوى كيدية ضدي .

وعند طلب سيادتكم وثائق وكتب رسمية سأقدم الادلة المادية لكل ما دونته وبشكل مفصل .

اقدم هذه الدعوى القضائية تثبيتا لبعض ما تعرضت له منذ سنوات ولغاية الان ، وعند الضرورة أستعين بهذه الدعوى القضائية وسيكون فيها المدعي عليه شخص (معنوي او طبيعي) .

المواطنة / ايمان يوسف هاشم حسن الهاشمي

محاسب قانوني ومراقب حسابات