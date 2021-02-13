عالية نصيف: الفاسد (و.خ) يستعين بنائبين لتمرير صفقاته الفاسدة

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي وهيئة النزاهة ولجنة الأمر الديواني 29 بوضع حد لفساد مدير شركة إنتاج الكهرباء في المنطقة الشمالية (و.خ) وإيقاف تحركاته المشبوهة والتي وصلت مرحلة الاستعانة بنائبين لتمرير صفقاته الفاسدة.

وقالت في بيان اليوم :” أن (و.خ) عرض العديد من الاعمال المهمة على شركة (أرض العروبة) وتم إعطاؤها وعوداً بالحصول على موافقة ودعم من قبل جهات عليا في الوزارة وأكد لها بأن الامور في طريقها لإنجاز صفقة كبيرة خلال الايام القادمة بعد حصول موافقة أولية بضغط من قبل نائبين، أحدهما لديه علاقة بشركة هونداي، والثاني (رئيس لجنة رقابية) لديه مصالح مع معاون (و.خ) ، علماً بأن المعاون الحالي هو احد اهم ركائز الاتفاقيات فما يخص شركات سيمنس وأوراسكوم والتلاعب بالاسعار والضغط بقوة لإعادة اضافة وتعديل الاسعار لصالح شركة سيمنس الالمانية بحجة واخرى “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي وهيئة النزاهة واللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 29 لوضع حد لفساد (و.خ) الذي أصبح فساده وتحركاته المشبوهة مفضوحة أمام الجميع، كما بدأ يحاول استمالة بعض النواب لتمرير صفقاته الفاسدة التي تقدر بملايين الدولارات “.