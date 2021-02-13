عيضة المنهالي يشارك العشاق بيوم الحب بأغنية “إصبر عليّه”

حققت مشاهدات عالية خلال الساعات الأولى من طرحها عبر قناته باليوتيوب

بتاريخ – 12 فبراير 2021:

بمناسبة عيد العشاق شارك “صوت الإمارات” الفنان عيضة المنهالي جمهور الوطن العربي بأغنية جديدة حملت عنوان “إصبر عليّه”، مجدداً تعاونه مع الشاعر رامي العبودي في كلمات الأغنية، ومع المايسترو ميثم علاء الدين من ناحية الألحان والتوزيع الموسيقي، مؤكداً سعادته بهذا العمل المختلف والمميز من جميع الجهات، موضحاً أنه عمل يحمل فكرة جديدة في الكلمة والأسلوب الغنائي الذي أحب المنهالي أن يقدمه للجمهور الخليجي والعربي الذي يكّن له كل محبة وتقدير.

وقد قام بعملية المكس والماسترنغ المهندس جاسم محمد، وتم طرح الأغنية عبر قناته الرسمية في “اليوتيوب” ضمن فيديو كليب جهّز خصيصاً، متضمناً كلمات الأغنية وكافة التفاصيل الخاصة بتسجيل وتنفيذ الأغنية وتحت اشراف ومتابعة ادارة أعماله صالح العلي، محققة نسبة مشاهدات عالية مع الساعات الأولى لعرضها.

هذا وقد توزيع أغنية “إصبر عليّه” عبر جميع الاذاعات الاماراتية والخليجية والعربية.

مرفق لينك أغنية “إصبر عليّه” من قناة الفنان عيضة المنهالي باليوتيوب:

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