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في حادث غريب.. 5 قتلى وعشرات الجرحى بعد تصادم أكثر من 100 سيارة في تكساس

أفادت وسائل إعلام أميركية ان خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح في حادث مروري ضخم وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأميركية، وذلك بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة وآلية ببعضها البعض.

وذكر المتحدث باسم فرق الإطفاء مايكل دريفدال، أن الحادث وقع أمس الخميس، 11 شباط 2021، شمال مدينة فورت وورث ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطى الطريق، فيما أشار إلى ان المسعفين انتشلوا جثث خمسة قتلى ونقلوا 36 جريحا إلى مستشفيات المنطقة.

كما حذر من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مؤكدا ان  فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم.

من جهته، نشر صياد الأعاصير “جيسون ماكلالين” مقطع فيديو على حسابه في موقع “تويتر” ظهرت فيه عشرات العربات وقد تكومت فوق بعضها، وعلق ماكلالين على مشهد “الفوضى” بالقول إن عدد المركبات المتضررة يزيد على مئة

الصورةالصورةعشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة بولاية تكساس الأمريكيةالصورةالصورةالصورةالصورة

 

ر.إ

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