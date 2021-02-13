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هزة أرضية تضرب محافظة عراقية صباح اليوم

أكدت وزارة النقل، تسجيل حدوث هزة أرضية، صباح الجمعة، في محافظة السليمانية.

وذكرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزلي، في بيان، اليوم، 12 شباط 2021)، ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 1:10:43  صباحا وقد بلغت قوتها  5 درجات على مقياس ريختر في شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية”.

واضاف البيان انه “تم الشعور بها من قبل المواطنين”، فيما دعت الهيئة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.  

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