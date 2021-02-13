وزارة البيشمركة: داعش يستطيع فقط مهاجمة مناطق انتشار القوات العراقية

’’البيشمركة حمت جبهاتها من هجمات التنظيم’’ …

أكد أمين عام وزارة البيشمركة، اليوم الجمعة، أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي يستطيعون فقط مهاجمة مناطق انتشار القوات العراقية، فيما قوات البيشمركة حمت جبهاتها من هجمات التنظيم.

وقال الفريق جبار ياور : «منذ 4 سنوات يواصل إرهابيو داعش شن هجمات على مناطق انتشار القوات العراقية، فيما حمت البيشمركة جبهاتها من خانقين حتى الموصل».

وأضاف «منذ مطلع عام 2018 وحتى الآن، تمكن إرهابيو داعش من شن هجماتهم فقط في مناطق سيطرة قوات الحكومة الاتحادية، دون مناطق سيطرة قوات البيشمركة».

وأكد الفريق ياور، أن «لدى قوات البيشمركة 8 محاور تمتد من خانقين حتى الموصل، تمكنت من حمايتها بشكل كامل، إلى جانب مراقبة تحركات إرهابيي داعش».

وشدد الفريق ياور على «أهمية سد مناطق الفراغ الأمني بين البيشمركة والقوات العراقية، وعلى الحكومة العراقية القيام بهذا الأمر، والبيشمركة أكدت استعدادها الكامل للاتفاق بهذا الصدد».