أربيل يخسر أمام الزوراء بدوري القدم العراقي

خسر نادي اربيل، مساء السبت، امام مستضيفه نادي الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري العراقي.

وتقدم الزوراء بالشوط الأول عبر لاعبه أحمد فاضل في الدقيقة 40 من المباراة وأنهى الشوط الأول متقدما بهذا الهدف.

و نجح أربيل في الشوط الثاني بالعودة إلى المباراة عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم واثق محمد، سجل منها حيدر قهرمان هدف التعادل في الدقيقة ٥١، لكن علاء عبد الزهرة أعاد الزوراء للتقدم بعد ست دقائق فقط من هدف أربيل برأسية ليخطف الزوراء ثلاث نقاط مهمة.

ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثاني بينما تجمد رصيد أربيل عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر.