اكتشاف أقدم مصنع ’’بيرة’’ في العالم في صعيد مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري جديد في محافظة سوهاج جنوبي مصر، لما يعتقد أنه “أقدم مصنع لمشروب الجعة (البيرة) عالي الإنتاج في العالم” .

وبحسب تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري فإن المصنع الذي عثر عليه يرجع إلى عصر الملك “نارمر”، من أقدم ملوك مصر الفراعنة.

كان البعثات الأثرية البريطانية التي تعمل بمصر، سبق لها في بداية القرن العشرين أن وجدت أثناء عمليات تنقيب ما يشير إلى هذا المصنع بدون التعرف إلى موقعه بدقة حتى تمكنت البعثة الحالية من تحديده بالقرب من منطقة “شمال أبيدوس”، بصعيد مصر وكشف محتوياته.