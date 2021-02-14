الديوان الشعر ( نتقاسم الصدى ) براعة في تقنيات شعر الهايكو

الاديبة ( مريم لطفي ) تملك براعة في صياغة شعر الهايكو , بما يمكنها من رسم الصورة التصويرية في مقطع الهايكو , يحمل عمق التأمل والتفكير في معاني الصور المرسومة . التي رسمتها بصيغة اللوحات التشكيلية الفنية . والتي تملك براعة شحن الذهن في مؤثراتها في المعنى الظاهر والمضمور . تصوغها بكل براعة التشويق والمتعة . وبما تملك من امكانية متمكنة في هذا المجال , تصوغه في تقنيات متعددة ومتنوعة . مادتها الخام الطبيعة والانسان , أو في أدق العبارة الانزياح الى الطبيعة وفصولها ومناخها وتضاريسها . والكائنات الحية التي تدب على الأرض , أو تدور في فضاء الواقع . ترسمها بأشكال متعددة , وباللحظة التصويرية في عدستها الراصدة واللاقطة السريعة . منفتحة ومنسجمة مع جمالية الطبيعة ومفرداتها. في محاولات التجريب والابتكار والخلق في داخل عدسة الصورة المصورة . وتضيف براعة جمالية في الخيال والفكرة والرؤية التي تتقاسيم الصدى بين الطبيعة والانسان , مؤطرة في تداعياتها وعتباتها في ديوان الهايكو ( نتقاسم الصدى ) . نجد فيه الانزياح الى نوازع والعواطف والانفعالات الانسانية , في نشوتها وابتهاجها في الصياغة المركبة ( السنريو / الهايكو ) وفي حالات استكشافية جميلة من الرؤى , التي تخلق النشوة التشويقة في المشاعر .والصيغة الهايكو . وهو نوع شعري قائم بذاته , له خصوصية الصياغة والنسيج والبناء . لا احد ينكر بأنه جرت عليه عمليات تحديثية معاصرة في صياغته , وفي تمدد آفاق التناول والطرح , في نواحي توظيف الصياغة الهايكو التي توسعت كثيراُ عن الاصل ( الياباني ) . ان شاغل المهم لدى الاديبة ( مريم لطفي ) في ديوانها الهايكو . ان تخلق اليقظة الحساسة في صورة التأمل , لكي تفجر حالة الدهشة الشعورية , التي تبرق في ذهن القارئ . في الترابط الروحي في موجودات الواقع ( الطبيعة بكل اصنافها , والكائنات بكل اصنافها , وكذلك المناخات المتبدلة والمتغيرة في فصولها ) اضافة الى شغاف الحب والحنين ومشاعر الوفاء والحنان . مشاعر الحزن والالم . مشاعر الوطن الحبيب . تسوقها بتمكن ابداعي دون ثرثرة وتعالي ونرجسية . وانما بالروح الفياضة بالحس الانساني النبيل , الذي ينشد الحب والخير والجمال , تسوقها في نشوة الابداع بما تحمل من احاسيس ومشاعر , تطلقها كالطيور النوارس في فضاء الواقع . لذلك يشعر القارئ بالارتياح والتشويق في سياحة الديوان الهايكو. لنأخذ غيض من فيض , من المقاطع الهايكو التي عددها 365 مقطعاً هايكوياً في الديوان شعر الهايكو.

1 – الغربة :

من الكشك المجاور

أشتري ظرفاً بريدياً

يا للاحساس بالغربة

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غربة

صفير قطار

وخيط ودخان رفيع

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النار في السراج

عزيز قوم

ذل

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نص بديع

على صفحات السماء

سنونوات مهاجرة

2 – جمال الطبيعة :

بعيون الامس

أنامل

قمر الليلة

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مع خيط الصبح الاول

تهتز شجرة النارنج

فراشي دافئ

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ليلة مطيرة

سقف النخيل

مرايا القمر

3 – نشوة الطيور :

بعد هطول المطر

صافية زقزقة

العصافير

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فراشة

وجه وظهر

ثوب الحسناء

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العصفور الرمادي

للاسف لا ريش ملون

لا صوت رخيم

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سرب النوارس

مناديل

تلوح للراحلين

4 – الحب :

عيون الحب

قلوب للبيع

ينادي البائع المتجول

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مطر مباغت

أخلع خماري

لاستقبال رسل الله

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خريف

ورقة ورقة يفضح

نمائم العاشقات

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5 – حنان الام :

صباح مثلج

للحطب المحترق

رائحة الأمومة

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يا أمي

ينادي جدي

وهو يحتضر

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جدائل أمي

وأوراق الخريف

من نفس اللون

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غمامات المشاعر :

مطر مفاجئ

بأخبار الحروب

أحمي راسي

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عودة دخان –

أخفي الدمع

بالدمع

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سجينان

العصفور

ونظراتي

جمعة عبدالله