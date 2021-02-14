الديوان الشعر ( نتقاسم الصدى ) براعة في تقنيات شعر الهايكو
الاديبة ( مريم لطفي ) تملك براعة في صياغة شعر الهايكو , بما يمكنها من رسم الصورة التصويرية في مقطع الهايكو , يحمل عمق التأمل والتفكير في معاني الصور المرسومة . التي رسمتها بصيغة اللوحات التشكيلية الفنية . والتي تملك براعة شحن الذهن في مؤثراتها في المعنى الظاهر والمضمور . تصوغها بكل براعة التشويق والمتعة . وبما تملك من امكانية متمكنة في هذا المجال , تصوغه في تقنيات متعددة ومتنوعة . مادتها الخام الطبيعة والانسان , أو في أدق العبارة الانزياح الى الطبيعة وفصولها ومناخها وتضاريسها . والكائنات الحية التي تدب على الأرض , أو تدور في فضاء الواقع . ترسمها بأشكال متعددة , وباللحظة التصويرية في عدستها الراصدة واللاقطة السريعة . منفتحة ومنسجمة مع جمالية الطبيعة ومفرداتها. في محاولات التجريب والابتكار والخلق في داخل عدسة الصورة المصورة . وتضيف براعة جمالية في الخيال والفكرة والرؤية التي تتقاسيم الصدى بين الطبيعة والانسان , مؤطرة في تداعياتها وعتباتها في ديوان الهايكو ( نتقاسم الصدى ) . نجد فيه الانزياح الى نوازع والعواطف والانفعالات الانسانية , في نشوتها وابتهاجها في الصياغة المركبة ( السنريو / الهايكو ) وفي حالات استكشافية جميلة من الرؤى , التي تخلق النشوة التشويقة في المشاعر .والصيغة الهايكو . وهو نوع شعري قائم بذاته , له خصوصية الصياغة والنسيج والبناء . لا احد ينكر بأنه جرت عليه عمليات تحديثية معاصرة في صياغته , وفي تمدد آفاق التناول والطرح , في نواحي توظيف الصياغة الهايكو التي توسعت كثيراُ عن الاصل ( الياباني ) . ان شاغل المهم لدى الاديبة ( مريم لطفي ) في ديوانها الهايكو . ان تخلق اليقظة الحساسة في صورة التأمل , لكي تفجر حالة الدهشة الشعورية , التي تبرق في ذهن القارئ . في الترابط الروحي في موجودات الواقع ( الطبيعة بكل اصنافها , والكائنات بكل اصنافها , وكذلك المناخات المتبدلة والمتغيرة في فصولها ) اضافة الى شغاف الحب والحنين ومشاعر الوفاء والحنان . مشاعر الحزن والالم . مشاعر الوطن الحبيب . تسوقها بتمكن ابداعي دون ثرثرة وتعالي ونرجسية . وانما بالروح الفياضة بالحس الانساني النبيل , الذي ينشد الحب والخير والجمال , تسوقها في نشوة الابداع بما تحمل من احاسيس ومشاعر , تطلقها كالطيور النوارس في فضاء الواقع . لذلك يشعر القارئ بالارتياح والتشويق في سياحة الديوان الهايكو. لنأخذ غيض من فيض , من المقاطع الهايكو التي عددها 365 مقطعاً هايكوياً في الديوان شعر الهايكو.
1 – الغربة :
من الكشك المجاور
أشتري ظرفاً بريدياً
يا للاحساس بالغربة
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غربة
صفير قطار
وخيط ودخان رفيع
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النار في السراج
عزيز قوم
ذل
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نص بديع
على صفحات السماء
سنونوات مهاجرة
2 – جمال الطبيعة :
بعيون الامس
أنامل
قمر الليلة
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مع خيط الصبح الاول
تهتز شجرة النارنج
فراشي دافئ
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ليلة مطيرة
سقف النخيل
مرايا القمر
3 – نشوة الطيور :
بعد هطول المطر
صافية زقزقة
العصافير
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فراشة
وجه وظهر
ثوب الحسناء
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العصفور الرمادي
للاسف لا ريش ملون
لا صوت رخيم
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سرب النوارس
مناديل
تلوح للراحلين
4 – الحب :
عيون الحب
قلوب للبيع
ينادي البائع المتجول
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مطر مباغت
أخلع خماري
لاستقبال رسل الله
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خريف
ورقة ورقة يفضح
نمائم العاشقات
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5 – حنان الام :
صباح مثلج
للحطب المحترق
رائحة الأمومة
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يا أمي
ينادي جدي
وهو يحتضر
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جدائل أمي
وأوراق الخريف
من نفس اللون
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غمامات المشاعر :
مطر مفاجئ
بأخبار الحروب
أحمي راسي
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عودة دخان –
أخفي الدمع
بالدمع
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سجينان
العصفور
ونظراتي
جمعة عبدالله
الديوان الشعر ( نتقاسم الصدى ) براعة في تقنيات شعر الهايكو
الديوان الشعر ( نتقاسم الصدى ) براعة في تقنيات شعر الهايكو