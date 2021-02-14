الرئاسات الثلاث تتحدث عن فرصة تاريخية أمام العراقيين

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ان الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب افرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق.

وفيما قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان العراقيين أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات، اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان الإرهاب والفساد أخّرا مشروع بناء الدولة. وجاءت تصريحات الرئاسات الثلاث، في كلمات ألقاها الرؤساء خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم استشهاد محمد باقر الحكيم، الذي أقامه تيار الحكمة في بغداد يوم أمس. وقال برهم صالح في كلمته خلال الحفل، إننا “نستذكر شهداء العراق ضد الاستبداد والارهاب”، مبينا: “نحن بحاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب”. واضاف انه “يجب عدم التهاون في إنجاز الخطوات الاصلاحية وتحديداً إجراء الانتخابات”، موضحا: “أمامنا تحديات جسيمة أبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة”. وتابع رئيس الجمهورية ان “الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب افرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق”. واوضح: “نحن امام مفترق طرق، اما العودة الى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، واما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع”، مشيرا الى انه “يجب عدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، لا امن ولا استقرار في المنطقة بلا امن واستقرار وسيادة العراق ودوره الريادي الاقليمي والدولي”.

عراقيل أمام الحكومة

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الحفل التأبيني إنه: “عملنا على اعادة بناء الدولة منذ اليوم الأول لتولي رئاسة الحكومة”. واضاف “اننا عملنا على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية”، موضحا: “أنا غير معني بالمزايدات الانتخابية”. وتابع اننا “سنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق”، لافتا الى ان “البعض يضع العراقيل أمام الحكومة”. واردف رئيس مجلس الوزراء: “حققنا خطوات إيجابية في مكافحة الفساد”، مشيرا الى ان “لجنة مكافحة الفساد مستمرة بعملها”. وذكر: “نتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات”، مضيفا: “أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات”. بدوره، اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم أمس، ان الإرهاب والفساد أخّرا مشروع بناء الدولة، فيما بين انه من الضروري الوقوف على الانتهاكات بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت. وقال الحلبوسي خلال الحفل التأبيني انه “من الضروري الوقوف على الانتهاكات بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت”، مبينا ان “الإرهاب والفساد أخّرا مشروع بناء الدولة”. واضاف ان “التراجع الاقتصادي سيقوض جهود بناء الدولة”، لافتا الى اننا اتخذنا خطوات مهمة لمعالجة الازمة الاقتصادية وسنمرر قانون الموازنة”. وتابع: “رفضنا الاستقطاعات المطروحة في الموازنة كي لا نضيف هما على هموم المواطنين”، مشيرا الى ان “هذه الايام مهمة وفاصلة في تاريخ العملية السياسية”.