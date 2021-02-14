اللجنة العليا تقرر حظراً جزئياً للتجوال يبدأ بعد 4 أيام

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أمس، فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً الى الخامسة صباحاً بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري ويستمر أسبوعين.

وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الذي خرج بقرار فرض هذا الحظر مستثنية من ذلك، كوادر الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار، فيما قررت اللجنة ايضا منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين.

وتقرر إغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الاذان، ومنع إقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار آخر، وإغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين، بحسب بيان اللجنة العليا.

وبشأن التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية، يكون فيها التعليم الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية.

إلى ذلك قال وزير الصحة حسن محمد التميمي، ان اللجنة قررت ايضا فرض حظر شامل للتجوال يومي الجمعة والسبت، مع فرض غرامة مالية قدرها 25 الف دينار لكل من يمتنع عن ارتداء الكمامة.

وفي وقت سابق من يوم امس، قالت وزارة الصحة في بيان تلقته (المدى)، انه “في الوقت الذي تتصاعد فيه نسب الإصابات بفايروس كورونا منذرةً بموجةٍ ثانية من الجائحة قد تكون اقسى من الاولى، وقد أشارت بياناتنا المتكررة طيلة الأيام الماضية محذرةً المواطنين من الاستمرار بالتهاون بالاجراءات الوقائية، الا انه وللاسف الشديد أصبح عدم الالتزام والتهاون يمثل ظاهرة عامة اتسعت لتشمل التجمعات النخبوية والرسمية والمؤتمرات الجماهيرية والنقابية والاحتفالات الكبيرة بدون الالتفات الى خطورة تلك التجمعات على اتساع التفشي الوبائي وتبعاته الخطيرة على صحة المواطنين”.

واضاف البيان: “من مسؤوليتنا الوطنية ومهامنا بموجب قانون الصحة العامة النافذ نكرر تحذيرنا للمواطنين كافة والمؤسسات الرسمية والنخب المثقفة والاعلامية في بلدنا الحبيب بالالتزام التام بالاجراءات الوقائية وعدم اقامة اي تجمعات بشرية مهما كانت دواعيها اذ ان الوضع الوبائي بات خطيرا ويحتمل استمرار تصاعد الاصابات فيما اذا استمر التهاون بالاجراءات الوقائية وعدم الاصغاء للبيانات التي تصدر من وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وأعلنت وزارة الصحة، منتصف نهار امس، تسجيل 2190 إصابة جديدة، و7 وفيات بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقاً لبيان الصحة فقد بلغ عدد الإصابات الكلي بفايروس كورونا في العراق 641628.

وبلغ عدد حالات الشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1158، ليصل عدد حالات الشفاء الكلي، إلى 605980.

وتوفي 7 مصابين بفايروس كورونا في العراق، خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الأجمالي إلى 13164.