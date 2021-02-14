بعد حديث عن منخفض جوي محتمل.. الأنواء الجوية العراقية تنشر بيانا

كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية، السبت، عن حقيقة تعرض البلاد لموجة برد أو تساقط ثلوج خلال هذا الأسبوع.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، في تصريح اليوم، 13 شباط 2021، إن “المؤشرات التي قدمتها الهيئة وحتى يوم الثلاثاء المقبل، تؤكد أن الأجواء طبيعية ودرجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها ولا تشهد تغييرا ولا توجد مؤشرات لتأثر البلاد بموجة برد أو امطار خلال هذه الاسبوع”.

وأضاف الجابري، أنه “حتى الان لا توجد تقارير صادرة عن قسم التنبؤات الجوية في الهيأة تشير الى تأثر البلاد بموجة ثلوج او امطار خلال الفترة القليلة المقبلة”، مؤكدا أن “هناك تنسيقا من قبل شعبة الاقمار الصناعية في الهيئة مع المركزين الاميركي والاوربي”.

وأشار الى أن “الاجواء ستشهد تقلبا حتى منتصف شهر آذار المقبل سواء على مستوى الامطار وموجات البرد وبالإمكان تعرض البلاد للمنخفض السيبيري”.