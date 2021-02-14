​لجنة الصحة والسلامة تصدر قرارا بشأن دوام المدارس والمعاهد والجامعات

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، ان يكون التعليم الكترونيا باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم (13 شباط 2021) انه تقرر “ان يكون دوم المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونيا من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب”.

وأضافت أن “اللجنة العليا قررت منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، بالاضافة الى إغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الاذان”.

كما قررت اللجنة “منع إقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر”.