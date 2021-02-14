21 حالة انتحار في العراق منذ بداية السنة!

اعلنت مفوضية حقوق الانسان عن تسجيل 21 حالة انتحار منذ مطلع العام 2021، في ظاهرة وصفتها بالخطرة على المجتمع العراقي.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريحات صحفية، ان الفئات العمرية الاكثر اقداماً على الانتحار وفق الحالات المسجلة لدى حقوق الانسان تراوحت بين عمر (20 – 35) عاماً.

واضاف الغراوي ان الاسباب التي تقف في الغالب خلف دافع الانتحار لم تعالج الى الان، في حين ان المفوضية مستمرة بدورها في عقد الطاولات الوطنية لمناقشة تلك الظاهرة والمسببات والحلول.

وحتى الآن يبدو أن الجهات العراقية المختصة لم تجد طريقة للتعامل مع هذه الظاهرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإعلامي، باستثناء بعض البيانات والندوات التي لم تدخل إلى صلب المشكلة الأساسية لتدرس أسباب الانتحار المختلفة من ناحية شخصية أو اقتصادية أو أي عوامل تأثير أخرى تقف خلفها.ولعل تشخيص أغلب الحالات يرتبط بالطابع الاقتصادي وأخرى بالمشاكل العائلية أو عدم تمكن الشباب من الزواج، إلا أن ارتفاع هذه الحالات بشكل سنوي دفع بمنظمة الصحة العالمية عبر بعثتها في العراق إلى دق ناقوس الخطر في التعاطي معها كظاهرة تمسك عصب المجتمع المتمثل بالشباب. فالبعثة حذرت من تزايد حالات الانتحار في العراق على مدى السنوات الماضية معربة عن قلقها بحيث ليس من الممكن تجاهلها. وإذا لم يتم التصدي لهذه الظاهرة، فسوف تستمر يإلحاق خسائر كبيرة بالأفراد والمجتمعات في البلاد. وبينت المنظمة أن عام 2019 شهد وفاة أكثر من 590 شخصاً في العراق بسبب الانتحار، وحاول 1112 شخصاً آخرين الانتحار، مؤكدة أن 80 في المئة منهم من النساء. ما يعني، وفاة واحدة وثلاث محاولات انتحار يومياً.

وتشير المنظمة إلى أن عدد حالات الانتحار المبلغ عنها في 2019 أعلى من تلك المسجلة في عام 2018 بـ (519 حالة)، وعام 2017 (422 حالة).