الآلوسي في رحيل المناضل الكوردي د. روژ : خسارة كبيرة للمناضلين ولدعاة الحرية والتحرر

قدّم السياسي العراقي رئيس حزب الامة العراقية مثال الآلوسي ، اليوم الاثنين تعازيه للزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، بوفاة القيادي في الحزب د. روژ نوري شاويس .

وقال الآلوسي في برقية تعزية ، : ” سيادة الرئيس مسعود بارزاني المحترم .. أتقدم لسيادتكم ولشعب كوردستان الأبي وللحزب الديمقراطي الكوردستاني بأحر التعازي بوفاة المناضل الكبير الدكتور روژ نوري شاويس “.

مضيفاً ” رحيله خسارة كبيرة للمناضلين جميعًا ولدعاة الحرية والتحرر .”

مردفاً ” تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وأهله ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان .. وإنا لله وانا اليه راجعون “.

وكان القيادي وعضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني د.روز نوري شاويس ، قد توفي صباح اليوم في احدى مستشفيات أربيل عن (74 عاماً) بعد معاناة مع المرض .

وولد الراحل عام 1947 في مدينة السليمانية، وتولى رئاسة برلمان كوردستان من عام 1999 ولغاية 2004، وأصبح ممثلاً للرئيس مسعود بارزاني في مجلس الحكم العراقي في عام 2004، ومن ثم أصبح نائباً لرئيس الجمهورية غازي عجيل الياور بعد سقوط النظام السابق.

بعدها شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري في 2005. وفي عام 2010 أصبح نائب رئيس الوزراء مرة أخرى في حكومة نوري المالكي الثانية.

وفي عام 2014، تم اختياره لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة حيدر العبادي قبل أن يتم إلغاء تلك المناصب على وقع الاحتجاجات والأزمة المالية.