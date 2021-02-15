الرئيس بارزاني: لو تم تنفيذ الدستور العراقي لما كانت غالبية المشكلات موجودة

الأمم المتحدة تشجع أربيل وبغداد على الحوار وإنجاح المفاوضات …

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين قرب أربيل، جينين هينس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

ووفق بيان لمكتب الرئيس بارزاني، فقد جرى خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في العراق، والمفاوضات الجارية بين الإقليم والحكومة الفدرالية، وكذلك العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتطبيع أوضاع شنگال.

وفي ذات اللقاء، أكدت بلاسخارت أن الأمم المتحدة تشجع حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الفدرالية على الحوار المستمر بينهما، وخلق الأجواء الإيجابية في سبيل إنجاح المفاوضات وتحقيق الحل المناسب للمشكلات القائمة بينهما.

من جانبه، أعلن الرئيس بارزاني عن دعمه للحوار الدائم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الفدرالية في إطار الدستور. مؤكداً أنه لو تم تنفيذ الدستور العراقي، كما هو، خلال السنوات السابقة، لما كانت الكثير من المشكلات موجودة الآن.