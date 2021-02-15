الشرطة المجتمعية تنهي معاناة امرأة كربلائية

أعلنت الشرطة المجتمعية، أمس، إحباط عملية ابتزاز قام بها شخص من محافظة ميسان ضد سيدة في محافظة كربلاء.

وقالت الشرطة في بيان): إنه “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، من إيقاف عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص الميسانيين بحق امرأة من محافظة كربلاء، واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة”.

وبيّن، أن “العملية تمت على خلفية مناشدة المرأة للشرطة المجتمعية على خطها الساخن المجاني 479، مطالبة إياها بالتدخل لوضع حد لحالة الابتزاز التي تتعرض لها من قبل شخص وعدها بالزواج طيلة ٩ سنوات ولم يفِ بوعده، فلما تزوجت هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا المجتمعية إلى التحرك السريع ومواجهة المتهم بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة”.