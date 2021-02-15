الصليب الأحمر يشيد بتعاون القوى الأمنية وبرامج حكومة إقليم كوردستان الإصلاحية في السجون

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيس بعثة اللجنة في العراق جان جيروم.

وجرى في الاجتماع، بحث الأنشطة والخطط والبرامج الإنسانية للمنظمة في العراق وإقليم كوردستان.

وشكر وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان على تعاونها، ولا سيما قوى الأمن الداخلي والشرطة، كما أعرب الوفد عن تقديره لبرامج حكومة إقليم كوردستان الإصلاحية في السجون، والإصلاحات الأخرى.

وأشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان بالأنشطة الإنسانية التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تقوم بعملها بحياد ومهنية، كذلك عبّر عن أمله في مواصلة النجاح، وأبدى دعم حكومة الإقليم لتلك الأنشطة.