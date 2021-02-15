الـعـراق يعتزم المبــاشرة بتشييد خزانات نفط في الصين وباكستان

قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، إن العراق في مرحلة متقدمة من المحادثات مع شركات صينية حكومية، لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز مبيعات النفط إلى آسيا.

وأضاف الوزير في تصريحات لرويترز، إن “العراق يدرس كذلك مقترحات تقدمت بها الحكومة الباكستانية لبناء خزانات نفط خام في باكستان”.

وتابع أن “لدى وزارة النفط العراقية خططا أيضا لإقامة مرافق تخزين في بعض الدول الأخرى، وفقا لما تقتضيه مصلحة العراق في تسويق نفطه”.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، نهاية كانون الثاني الماضي، أن صادرات البلاد النفطية خلال 2020، بلغت أكثر من مليار برميل، مشيرة إلى أن الشركات الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط.

وبينت الوزارة حينها، ان “مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل”.