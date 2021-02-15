فساد بـ 7 مليارات دينار في البصرة

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، أمس، عن وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبي لـ(90) محطة وقود وغاز في البصرة، مبينة أن قيمة الأموال الواجب دفعها تتجاوز 7 مليارات دينار.

وذكرت الدائرة في بيان أن “مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط (57) إضبارة خاصَّة بمحطات الوقود الأهلية و(33) إضبارة لمحطات الغاز الأهليَّة في دائرتي الضريبة في البصرة والزبير، مشيرةً إلى وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبيِّ فيها من قبل بعض مُوظَّفي الدائرتين”.

وأضافت، أن “عملية تدقيق الأضابير المذكورة من قبل لجنة تدقيقيَّةٍ في الهيئة العامَّة للضرائب بيَّـنت أن قيمة الأموال الواجب دفعها كضريبةٍ مُتحقّقةٍ من قبل المُكلَّفين من أصحاب المحطَّات بلغت( 7,150,479,739) مليار دينارٍ؛ استناداً للقانون رقم (113 لسنة 1982)”.

وأشار بيان هيأة النزاهة إلى أن “فريق عمل المديريَّة قام في عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط مُتَّهمٍ بحوزته عددٌ من المُستمسكات المُزوَّرة أثناء وجوده في فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة بالمحافظة؛ بغية الحصول على راتبٍ خلافاً للقانون”.