لحسم المناقشات بصدد الموازنة .. وفد اقليم كوردستان المفاوض يصل بغداد

وصل وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد لاستكمال حواراته مع اللجنة المالية النيابية والكتل والاحزاب السياسية العراقية بشأن موازنة 2021 الاتحادية.

وقال سمير هورامي، المتحدث باسم مكتب نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان : ان ” وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض، برئاسة قوباد طالباني ، توجه الى بغداد، لاستكمال حواراته مع اللجنة المالية النيابية والكتل والاحزاب السياسية العراقية، بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، واقرار الفقرات المتعلقة باقليم كوردستان في القانون “.

وأشار هورامي الى ان “وفد اقليم كوردستان قدم خلال اجتماعاته السابقة مع الحكومة الاتحادية والاطراف ذات الصلة، جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية وكذلك جميع الصرفيات في الاقليم”، مبيناً “ان وفد حكومة إقليم كوردستان دائماً ماابدى استعداده للتوصل الى اتفاق على اساس الدستور والقوانين السارية “.

وكان وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني كرر زيارة العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة القليلة الماضية ، لاجراء مباحثات بصدد موازنة 2021 الاتحادية وقضايا مالية عالقة بين أربيل وبغداد ، حيث اجرى سلسلة لقاءات بهذا الشأن دون التوصل الى اتفاق نهائي ، قبل ان يعود الى اربيل .

وتستمر المباحثات بين الكتل النيابية بشأن مشروع موازنة 2021 الاتحادية وقد تم الاتفاق على معظم بنوده فيما بقي قسم منها فقط لم يتم حسمها ومن ضمنها حصة إقليم كوردستان ، حيث من المقرر حسم المتبقي من هذه البنود خلال اليومين المقبلين .

وتعتبر جولة المفاوضات هذه بين وفد حكومة إقليم كوردستان ومسؤولي الحكومة الاتحادية حاسمة ، فيما من المقرر أن تستكمل اللجنة المالية النيابية مناقشاتها حول مشروع الموازنة ، تمهيداً لعرضه على التصويت النهائي في البرلمان خلال الاسبوع الجاري .