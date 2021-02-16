اسرائيل قلقة من 200 صاروخ ايراني في العراق

زعمت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إيران قد تنشر 200 صاروخ في العراق لتوجيه ضربات لإسرائيل.

وقالت الصحيفة، إنه “في ظل تصاعد التوترات مع طهران، تشعر إسرائيل بالقلق، من أن إيران قد تنشر ما يزيد على 200 صاروخ طويل المدى في العراق، والتي قد تستخدم في الهجوم على الدولة اليهودية”.

ويُعتقد أن إيران تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى إسرائيل، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالات المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران محدودة، إلا أنها اعتبرت أن التوترات المتصاعدة في شمال إسرائيل، في ظل احتمال وقوع مواجهة في سوريا ولبنان قد يدفع إيران للانتقام.

واعتبرت أن المبرر المنطقي لنشر إيران صواريخ في العراق وإطلاق بعضها تجاه إسرائيل، سيكون محاولة منع الجيش الإسرائيلي من توجيه ضربات ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

يذكر أن إسرائيل صعدت من هجماتها ضد البنية التحتية الإيرانية في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن قواته الجوية بدأت “تدريباً مفاجئا” على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.

وتزامن الإعلان عن المناورة المفاجئة مع استهداف صاروخي إسرائيلي على الأرجح لتمركزات إيرانية في محيط دمشق، فيما قال الإعلام الرسمي للحكومة السورية إنه تم التصدي للصواريخ.