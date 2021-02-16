التحالف الدولي يعلن حصيلة القتلى والجرحى في عملية استهداف اربيل

أعلن التحالف الدولي، الثلاثاء، مقتل متعاقد مدني وإصابة أميركي في قصف أربيل.
وذكر المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تصريحات، 16 شباط 2021، أن “التقارير أولية تشير إلى سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل مساء الاثنين”.
أعلن التحالف الدولي، الثلاثاء، مقتل متعاقد مدني وإصابة أميركي في قصف أربيل.
وذكر المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تصريحات، 16 شباط 2021، أن “التقارير أولية تشير إلى سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل مساء الاثنين”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.