التحالف الدولي يعلن حصيلة القتلى والجرحى في عملية استهداف اربيل

أعلن التحالف الدولي، الثلاثاء، مقتل متعاقد مدني وإصابة أميركي في قصف أربيل.

وذكر المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تصريحات، 16 شباط 2021، أن “التقارير أولية تشير إلى سقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل مساء الاثنين”.