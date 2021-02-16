1

عادل امام وسعيد صالح

الزعما

2

عادل ادهم

في ثرثرة فوق النيل والراقصة والطبال

بكباشي

3

ابي العظيم كان ينسطل عندما تظهر معالي زايد على الشاشة

4

ابي العظيم وسيد زيان فولة واتقسمت نصين

5

المناضلة البطلة التي انجبت طفل شباط كانت مهووسة بفردوس عبدالحميد

ذات الملامح القاسية الارستقراطية وتسريحة الشعر الفرنسي القصير

6

نجلاء فتحي

الحنجرة الفيروزية

7

نبيلة عبيد

الهانم

8

يوسف شعبان

في كشف المستور

يكشف

الوجه الاقبح للوهم

9

مديحة كامل وناهد شريف

الجرحين الملتهبين

10

طيور الظلام والراقصة والسياسي

الشاهدان على الفوضى

11

محمود عبدالعزيز

المدخن السوبر

12

احمد زكي

الشاه

13

حسن حسني

الكييف

14

حورية فرغلي

محشي العسل

15

كريم عبدالعزيز

التراس

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب