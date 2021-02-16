العراق يسجل إصابات بالسلالة الجديدة والصحة تؤكد: سريعة الانتشار

طالب وزير الصحة حسن التميمي، أمس، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، مبينا ان السلالة الجديدة للفايروس “سريعة الانتشار” وعلى الجميع الحذر منها.

وأعلن التميمي، في مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس ان “كوادر الصحة سجلت إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا المتحور في العراق، بعد دخول المختبرات الخاصة بالكشف عن السلالة الجديدة”.

وأضاف، أن “هذه السلالة سريعة الانتشار وتتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة لعدم انتشار السلالة”.

وأوضح التميمي، أن “السلالة الجديدة من فايروس كورونا تصيب الأطفال، وسجلنا عدداً من الإصابات في صفوف الأطفال”.

وأشار إلى أن “وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات والمستلزمات للحد من الانتشار السريع للفايروس المتحور بين المواطنين”.

وأكد وزير الصحة، “اتخاذ قرار بنزول الفرق الصحية التابعة للوزارة، إلى المناطق والشوارع لفرض غرامات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية”.

وأشار إلى أن “الفرق ستفرض غرامة 25 ألف دينار لأي شخص لا يرتدي الكمامات، وخمسة ملايين دينار للمحال التجارية وسائقي المركبات، ومقيمي الفواتح والأعراس”.

وطمأن التميمي قائلاً: “وزارة الصحة تمتلك الإمكانيات لمواجهة الفايروس المتحور، ونأمل من المواطنين والجهات المعنية المساندة للسيطرة على هذا الوباء”.

واكد التميمي ان “الحظر المفروض صحيا وليس للضغط على حرية المواطنين”.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس، تسجيل 2798 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة ناجمة عن الفايروس، مقابل 1119 حالات تعافٍ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي اليومي الذي نشرته الوزارة تصدر جانب الكرخ من بغداد بتسجيله 673 إصابة، تليه محافظة كربلاء بـ387 حالة.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت يوم أمس الاول، تسجيل 2530 إصابة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة ناجمة عن الفايروس، مقابل 1008 حالات تعافٍ.