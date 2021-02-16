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بانتظار الضوء الاخضر.. قوة دولية ستوسع مهمتها في العراق خلال هذه الفترة

رجح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، الاثنين، أن يوافق وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف هذا الأسبوع، على تعزيز مهمة الناتو في العراق.

وقال ستولتنبيرغ في تصريحات،  15 شباط 2021، “أتوقع أن يتفق الوزراء على إطلاق بعثة موسعة (في العراق) مع زيادة عدد الموظفين القائمين على التدريب والاستشارة في المزيد من المؤسسات الأمنية عبر البلاد”.

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن “توسيع البعثة سيتم بصورة تدريجية”.

وكان الناتو أطلق في العام 2018 بعثة تدريبية في العراق بهدف رفع قدرة القوات الأمنية المحلية على مواجهة تنظيم “داعش”.

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