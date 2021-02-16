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رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق في قصف أربيل

الحرة / وكالات – واشنطن

16 فبراير 2021
مطار أربيل- قصف

ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن خلية الإعلام الأمني، أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمر، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار اربيل.

وأعطى الكاظمي توجيها بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومحيطه، ليل الاثنين.

وندد الرئيس العراقي، برهم صالح، عبر حسابه الرسمي في تويتر، بالقصف الصاروخي واعتبره “تصعيدا خطيرا”، ووصفه بـ “العمل الإرهابي الإجرامي”.

وأضاف صالح “لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.. إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون”.

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