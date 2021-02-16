رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدث بطاقته البايومترية

بغداد/ اعلام القضاء
حدث السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 16 /2 /2021 بطاقته البايومترية استجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمواطنين تمهيداً للانتخابات القادمة.
حدث السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 16 /2 /2021 بطاقته البايومترية استجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمواطنين تمهيداً للانتخابات القادمة.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.