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رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدث بطاقته البايومترية

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بغداد/ اعلام القضاء

حدث السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 16 /2 /2021 بطاقته البايومترية استجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمواطنين تمهيداً للانتخابات القادمة.

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