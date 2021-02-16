رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدث بطاقته البايومترية

بغداد/ اعلام القضاء

حدث السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 16 /2 /2021 بطاقته البايومترية استجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمواطنين تمهيداً للانتخابات القادمة.