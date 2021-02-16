راموس يفجر مفاجأة غير متوقعة ويحدد مستقبله مع ريال مدريد

فجر برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه أن العلاقة بين فريق ريال مدريد وقائده المدافع سيرخيو راموس قد انتهت.



وقال الإعلامي الإسباني جوسيب بيدرول مقدم برنامج “الشيرنجيتو”، إن سيرجيو راموس قد اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن نادي ريال مدريد في الصيف المقبل، وإن اللاعب لن يتراجع عن هذا القرار.

وأضاف بيدرول، أن ريال مدريد بدوره لا يضع اللاعب في مخططاته للموسم المقبل، وبدأ النادي بدوره في البحث عن بدائل لسيرجيو راموس في تشكيلة الفريق.

وينتهي عقد سيرخيو راموس (34 عاما) مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، وحتى الآن رفض كل العروض من أجل تمديد تعاقده، حيث لديه شروط خاصة للموافقة على التجديد يرفضها فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي، وفي نفس الوقت يملك “الماتادور” عروضا مغرية من عدد من الأندية الأوروبية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قدم له عرضا لمدة 3 سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو.

وحضر سيرخيو راموس مباراة ريال مدريد أمام ضيفه فالنسيا، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، من المدرجات، وحدث لقاء سريع بينه وبين بعض مسؤولي ريال مدريد، وذلك في غياب فلورنتينو بيريز الذي يقضي حاليا فترة الحجر الصحي، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

والتقى راموس في الشوط الأول بالنائب الثاني للرئيس، إدواردو فرنانديز دي بلاس، والمدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز ومدير اتصالات النادي، أنطونيو جاليانو، ودار حديث بينهم وبين اللاعب، ويبدو أنه أخبرهم برحيله عن النادي، وفقا للمعلومات التي فجرها موقع “الشيرنجيتو” في حلقته فجر اليوم.

واستعرض البرنامج الإسباني اللاعبين المرشحين لسد فراغ رحيل راموس، وركز بشكل خاص على النمساوي ديفيد ألابا، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي سيرحل عن العملاق البافاري في الصيف المقبل، ويسعى ريال مدريد بكل الطرق حاليا للحصول على توقيعه خاصة أنه لن يكلف النادي الملكي مقابلا لضمه في ضوء رحيله مجانا، فضلا عن أن الراتب الذي يطلبه أقل تقريبا من الراتب الحالي الذي يحصل عليه راموس.