كندا تصف هجوم أربيل بـ”الجبان” وتشدد على محاسبة المسؤولين عنه : ندعم شعب كوردستان

ادانت كندا ، اليوم الثلاثاء ، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل عاصة إقليم كوردستان ، واصفة إياه بـ”الجبان”.

مسؤولة مكتب السفارة الكندية في أربيل آشلي دوريك، قالت في تغريدة لها ، ان بلادها “تدين الهجوم الصاروخي على أربيل ، الليلة الماضية ، والذي أدى الى مقتل شخص واصابة آخرين”.