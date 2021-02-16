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كندا تصف هجوم أربيل بـ”الجبان” وتشدد على محاسبة المسؤولين عنه : ندعم شعب كوردستان

ادانت كندا ، اليوم الثلاثاء ، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل عاصة إقليم كوردستان ، واصفة إياه بـ”الجبان”.

مسؤولة مكتب السفارة الكندية في أربيل آشلي دوريك، قالت في تغريدة لها ، ان بلادها “تدين الهجوم الصاروخي على أربيل ، الليلة الماضية ، والذي أدى الى مقتل شخص واصابة آخرين”.

وأضافت ، ان ” كندا تدعم شعب كوردستان وجهود حكومتي إقليم كوردستان والعراقية للتحقيق في هذا الهجوم الجبان”.

بدوره ، قال السفير الكندي لدى العراق ، اولريك شانون ، في تغريدة على حسابه بتويتر ” أضيف صوتي إلى صوت زميلتي .استنكاري للهجمات التي أدت إلى خسائر بشرية وأضرار في مناطق مدنية”. مشدداً ” يجب محاسبة المسؤولين، ونقف جنباً إلى جنب مع حكومتي الاقليم والاتحادية وهي تجري تحقيقاتها”.

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