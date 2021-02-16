محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تصدر حكمين بحق محافظ نينوى السابق

بغداد / إعلام القضاء

اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمين بحق محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان عن جريمة ادخاله مشاريع وهمية في المحافظة.

وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “محكمة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية نظرت دعوتين لمحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان وأصدرت حكمين بحقه ، الاول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات ، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين مع اعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لاحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف أن ” المدان تم تجريمه عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تاهيل الابنية في محافظة نينوى للفترة من الفين وسبعة عشر الى الفين وتسعة عشر”.