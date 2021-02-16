منطقة عراقية تسجيل رسميا ‘موبوئة صحيا’ بسبب كثرة إصاباتها بالجائحة (وثيقة)

اعلن مدير قطاع الرفاعي في دائرة صحة محافظة ذي قار، علي تركي، الاثنين، اصابة 42 طالب من ثانوية الانشراح في منطقة ال ابراهيم- ال خلاوي- ال مطلك- اولاد زيد – ال حطاب بفيروس كورونا، مشيرا الى انه تم تسجيل المنطقة موبوئة صحيا بسبب كثرة الاصابات فيها.

وبحسب وثيقة اليوم (15 شباط 2021)، جاء فيها انه “بتاريخ 13\2\2021 تم اجراء تحري وبائي و فحص 150 طالب من ثانوية الانشراح في منطقة ال ابراهيم- ال خلاوي- ال مطلك- اولاد زيد – ال حطاب”.

واضافت الوثيقة، انه “ثبت اصابة 42 طالب من الثانوية اعلاه، وتم تسجيل المنطقة موبوئة صحيا بسبب كثرة الصابات والاعراض الظاهرة على بقية اهالي المنطقة والتي تشير الى احتمالية اصابتهم بالفيروس”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، تسجيل اولى اصابات كورونا ضمن السلالة الجديدة، فيما كشفت عن خطواتها للمواجهة، داعية المواطنين الى الحذر.

وذكر التميمي في مؤتمر صحفي: “ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا، حيث وفرنا جميع الامكانيات لمواجهة الجائحة”، موضحا ان “الوباء الجديد يمكن ان يصيب الاطفال وتم تسجيل عدة حالات“.

واضاف التميمي، ان “الحظر سيكون صحيا والالتزام بالمساكن سيقلل من الإصابات”، مبينا ان “الفرق الصحية ستنزل إلى الشارع اعتبارا من يوم غد“.

واكد التميمي “التنسيق مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات”.