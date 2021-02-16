مهندس وصيدلانية يقومان بجرائم ابتزاز مالي وتهديد بالقتل ونقابتي المهندسين والصيادله صامته

الحقيقه في العراق – بغداد

في حادثه غربيه ومفادها ان مهندس وصيدلانية يقومون بجرائم ابتزاز مالي وتهديد بالقتل عمليات ابتزاز وتهديد بالقتل

حيث يقوم بها شاب يحمل هوية نقابة المهندسين بالتعاون مع فتاة تحمل هوية نقابة الصيادلة العراقية حكمت محكمة جنح الكرادة في هذا الشهر على مدان بالتهديد حسب المادة 432 من قانون العقوبات بعد ثبوت جرائم التهديد بالفعل واستخدام السلاح حسب تحقيقات محكمة تحقيق الكرادة، والقاء القبض الصادر بحق المدان. تبين لمصادرنا في بغداد إن المدان كان يلاحق ويهدد شخصية اكاديمية علمية معروفة اجتماعياً في محاولات للابتزاز المالي بالتعاون مع فتاة تعمل صيدلانية وتحمل هوية نقابة الصيادلة. جدير بالذكر إن محكمة بداءة الكرادة كانت قد أصدرت قرارها ضد الفتاة الصيدلانية بتسديد ما بذمتها، في الشهر 11 من عام 2020, وقامت الفتاة بالادعاء الكاذب ومحاولة التلاعب على قرار المحكمة من خلال ادعائها إنها ربة منزل ولا تستطيع السداد. بعد التحقيق وتقرير كشف الدلالة تبين إن الفتاة تكذب وتحاول تضليل سير عدالة المحكمة, وانها تعمل بأكثر من صيدلية, وان المدان بجريمة التهديد شريكها موظف عقود في وزارة الصحة. تم تقديم شكوى في نقابة الصيادلة العراقية ونقابة المهندسين العراقيين ضد المدانين، الغريب بالأمر إن القسم القانوني في نقابة الصيادلة لم يتخذ أي إجراءات نقابية او قانونية بحق المدانة وأن المسؤولة عن الشعبة القانونية في نقابة الصيادلة تحاول تغيير مسار الشكوى وعدم اتخاذ أي اجراء نقابي قانوني حسب اللوائح القانونية لقانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 – المواد 19 , المادة 26 الفقرة رابعاً، المادة 27, وكذلك 28 الفقرة الأولى والثانية. ننتظر رد نقابة الصيادلة وكذلك نقابة المهندسين العراقية.