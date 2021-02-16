نجاح اليمن وفشل ساستنا بسبب ابتعادهم عن الجماهير،

نعيم الهاشمي الخفاجي
وضعنا العراقي لو نقارنه بوضع اليمن نحن لدينا مقومات قوة اكثر لكنهم نجحوا ونحن تجرعنا مرارة الذل والهوان والقهر، بسبب ساسة مكوننا لم يستمدوا شرعيتهم من جماهيرهم المليونية المضحية، اعلام فاشل، في ذكرى عاشوراء او زيارة الاربعين للامام الحسين ع يحضر عشرة ملايين مجاهد، اعلامنا قناة الفرات توشحت مدينة بغداد بالسواد، قناة العهد عراق الحسين ع، ….الخ لم ارى سياسي ذهب ليخطب بالجماهير ماعدى المرحوم سيد عبدالعزيز الحكيم كان يلقي كلمات وسط جموع الملايين رغم أكاذيب مرتزقة خصومه ضد السيد الحكيم رحمه الله، لدينا بالعراق جماهير ملونية قادرة على سحق فلول البعث بلحظات، لكن ساسة مكوننا جبناء ومخانيث عملوا على تدجين الناس ليقبلوا العيش تحت وطأة المفخخات والاحزمة الناسفة، تم تجميع ٨٠٠٠ ذباح مجرم بخان الحوت وياويل الذي يطالب في اعدامهم، رأسا نواب فلول البعث يصرخون ٨٠٠٠سني كيف يتعدمون مقابل اكثر من مليون شهيد شيعي قتلهم هؤلاء الذباحين القتلة، لننظر الى صمود اليمن وانتصارهم ليس بالسلاح لان سلاح التحالف يتفوق من ناحية الطائرات والعتاد والعدة والأجهزة ووو …..الخ ولكن انتصار اليمن ينحصر بين أمرين لا ثالث لهما
سلطة وقيادة وطنية
شعب لم تخدعه وسائل الاعلام ووقوفه بحزم تجاه أرضه وقيادته
يبرهن ان النصر قيادة وشعب، بينما نحن وصلت الحالة ال سعود يتدخلون بالعلن دعم مادي والكل اخرس، اخر سفاهات ال سعود مسرحية مضحكة هي محاولة تسويق رغد صدام كنسخة عراقية من أنديرا غاندي وبنظير بوتو وميجاواتي سوكارنو اللواتي أصبحن رئيسات بعد آبائهن، وذلك لأن أرحم
رغد بنت صدام يكفي ابوها صدام جرذ العوجة الهالك وعارها، عائلة لاتملك تاريخ نضالي وانما تاريخ إجرامي ليس عليها اجماع من المكونات العراقية المؤثرة مثل الشيعة والاكراد والمسيح والايزيديون، هناك شرذمة طائفية تؤيده، رغد لاتملك شخصية محترمة بالمجتمع غبية جاهلة وتكفي انها ابنة دكتاتور قذر جرذ دموي جبا. ن طائفي شوفيني وزوجة شرطي قتله ابوها، تلطخت ايادي زوجها المجرم بدماء عشرات الاف المواطنين اعتدى على ضريح الامام الحسين ع وهو صاحب المقولة للامام الحسين ع انت حسين وانا حسين وشقيقة عدي المجرم الكسيح المعتوه كان يعتدي على شرف طالبات في جامعات بغداد مدمن على الخمر والمخدرات لديه عقده نفسيه لايستطيع التكلم بسهولة بسبب ضعف في الاوتار الصوتية يلقب نفسه بـ”زين الشباب” لإخفاء نقصه، شقيقة قصي آكل لحم الخنازير، رغد حفيدة ملازم خيرالله طفاح الذي طرد من الجيش عام ١٩٤٠ وهو برتبة ملازم بعد ان ضبطوه مع عريف الخفر بقضية ههههه غير أخلاقية، ورغم حكم البعثيين لمدة ٣٥سنة وبعد سقوط نظام حكمهم وجدت الوثائق في ارشيف ادارة الضباط كيف تم طرد ملازم خيرالله طلفاح ونشرت بالمواقع الخبرية.
يفترض وسائل اعلامنا تقوم في عمل حوارات مع زوجة خاشقجي كأبسط رد فعل على تدخلات بدو السعودية في شؤوننا الداخلية لكن هناك حقيقة شيعة العراق ايتام قيادة، اليمن انتصروا لان القيادة مع الشعب والشعب مع القيادة اما ساسة مكوننا عزلوا انفسهم وحكموا بعقلية اشخاص معارضة وليسوا في ساسة مدعومين شعبيا.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
15.2.2021