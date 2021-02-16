نجاح اليمن وفشل ساستنا بسبب ابتعادهم عن الجماهير،

نعيم الهاشمي الخفاجي

وضعنا العراقي لو نقارنه بوضع اليمن نحن لدينا مقومات قوة اكثر لكنهم نجحوا ونحن تجرعنا مرارة الذل والهوان والقهر، بسبب ساسة مكوننا لم يستمدوا شرعيتهم من جماهيرهم المليونية المضحية، اعلام فاشل، في ذكرى عاشوراء او زيارة الاربعين للامام الحسين ع يحضر عشرة ملايين مجاهد، اعلامنا قناة الفرات توشحت مدينة بغداد بالسواد، قناة العهد عراق الحسين ع، ….الخ لم ارى سياسي ذهب ليخطب بالجماهير ماعدى المرحوم سيد عبدالعزيز الحكيم كان يلقي كلمات وسط جموع الملايين رغم أكاذيب مرتزقة خصومه ضد السيد الحكيم رحمه الله، لدينا بالعراق جماهير ملونية قادرة على سحق فلول البعث بلحظات، لكن ساسة مكوننا جبناء ومخانيث عملوا على تدجين الناس ليقبلوا العيش تحت وطأة المفخخات والاحزمة الناسفة، تم تجميع ٨٠٠٠ ذباح مجرم بخان الحوت وياويل الذي يطالب في اعدامهم، رأسا نواب فلول البعث يصرخون ٨٠٠٠سني كيف يتعدمون مقابل اكثر من مليون شهيد شيعي قتلهم هؤلاء الذباحين القتلة، لننظر الى صمود اليمن وانتصارهم ليس بالسلاح لان سلاح التحالف يتفوق من ناحية الطائرات والعتاد والعدة والأجهزة ووو …..الخ ولكن انتصار اليمن ينحصر بين أمرين لا ثالث لهما

سلطة وقيادة وطنية

شعب لم تخدعه وسائل الاعلام ووقوفه بحزم تجاه أرضه وقيادته

يبرهن ان النصر قيادة وشعب، بينما نحن وصلت الحالة ال سعود يتدخلون بالعلن دعم مادي والكل اخرس، اخر سفاهات ال سعود مسرحية مضحكة هي محاولة تسويق رغد صدام كنسخة عراقية من أنديرا غاندي وبنظير بوتو وميجاواتي سوكارنو اللواتي أصبحن رئيسات بعد آبائهن، وذلك لأن أرحم