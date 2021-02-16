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هوشيار عبدالله: قصف مطار أربيل يضع العراق أمام تحدٍ كبير بين فرض هيبة الدولة…

 أو الإبقاء على هيمنة العصابات على الشارع

أكد النائب هوشيار عبدالله أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل أمس يضع العراق أمام تحدٍ كبير بين فرض هيبة الدولة أو الإبقاء على الفوضى والسلاح المنفلت .

وقال في تغريدة نشرها في حسابه بموقع تويتر، ان :” ‏القصف الصاروخي الذي استهدف ‎أربيل هو تجسيد للإرهاب في أبشع صوره، هذه الجريمة تضع العراق أمام تحدٍ كبير بين فرض هيبة الدولة أو الإبقاء على الفوضى والسلاح المنفلت وهيمنة العصابات على الشارع “.

وأوضح عبدالله، ان :” الموقف يتطلب وقفة جدية من قبل الكل، أما إنهاء الفوضى التي اسبابها واضحة أو نتجه للمجهول “.

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