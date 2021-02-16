وزارة البيشمركة : أي هجوم على قوات التحالف يعتبر هجوماً على البيشمركة وشعب كوردستان

ندّدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان بالهجوم الصاروخي الذي وقع ، مساء أمس الإثنين ، في العاصمة أربيل، مؤكدة استعدادها للدفاع عن شعب كوردستان و حماية أرضه.

وذكرت الوزارة في بيان : ” ندين بشدة الهجمات الجبانة الإرهابية على أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ونؤكد بأن أيدي الإرهابيين لن تكون قادرة أبدا على تشويه أمن وإستقرار و سلامة وإعمار إقليم كوردستان و سنواجههم بكل قوة”.

واضافت، “نطمئن مواطني و شعب كوردستان العزيزة أن قوات بيشمركة كوردستان مستعدة دائما للدفاع عن شعب كوردستان و حماية أرضه”.

وتابعت، “نحتاج الآن، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وحدة الصف و الموقف والكلمة ، ومع الإرادة العالية لقوات البيشمركة، سوف نهزم الإرهابيين، ولن نسمح بأن تتعرض حياة شعبنا للخطر بأي شكل من الأشكال”.

مؤكدةً ، أن “أي هجوم على قوات التحالف، يعتبر بمثابة هجوم على البيشمركة وشعب كوردستان، فقد كنا و لانزال جنبا إلى جنب مع أصدقائنا من التحالف الدولي ضد داعش ، وعملنا سوية لسنوات طويلة في مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق الاستقرار في إقليم كوردستان والمنطقة”.

واختتمت الوزارة ، بيانها بالقول “بالإضافة إلى تعازينا لضحايا الكارثة، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والأمن والأمان لإقليم كوردستان”.