الإطاحة بتجار عملة مزيّفة

أعلن جهاز الأمن الوطني، أمس، الإطاحة بتجار للعملة المزيّفة بحوزتهم أكثر من 9 آلاف دولار بمحافظتين.

وذكر بيان للجهاز، أنه “بناء على ورودِ معلوماتٍ إستخبارية تفيد بوجود أشخاص يتاجرون بالعملة المزيّفة في محافظتي نينوى وبابل شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتعقبٍ والبحث عن المتهمين وتمكنت من إلقاء القبض على أحد التجار المزيّفين للعملة متلبساً في مدينة الحلة وضبطت بحوزته( 7200$ فئة 100$ ، 1مليون عراقي فئة 25000 ألف دينار) عملة مزيفة”.

وأضاف البيان: “وبعملية منفصلة نفذها أبطال الأمن الوطني في نينوى وبعد تعقبٍ للمتهم في الجانب الأيمن من المدينة تم إلقاء القبض على مزيّف للعملة وبحوزته أكثر من (3500 دولار مزيّفة) وتم إيقاف المتهمين وفق المادة (52) من قانون البنك المركزي العراقي بعد تدوين أقوالهما”.