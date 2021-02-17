الصيد الجائر يُفقد ديالى الغزال النادر

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، أمس، فقدان 70 بالمئة من أعداد غزلان الحدود المسماة بـ”الميش”، بسبب عمليات الصيد الجائر.

وقال مدير ناحية قزانية، مازن الخزاعي، إن “الميش هو نوع نادر من الغزلان البرية الذي يعيش في وديان حدودية متداخلة بين العراق وايران يتعرض منذ سنوات الى عمليات صيد جائر وبشكل كبير ما أفقد 70% من أعداده خاصة في ظل عدم الالتزام بمنع الصيد أثناء مواسم التكاثر”.

وأضاف، أنه “من المحتمل أن يتعرض غزال الميش إلى الانقراض، في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الجهات الحكومية في الحد من اصطياده”.

وأشار الخزاعي، إلى أن “موسم صيده يبدأ نهاية ايلول ويمتد شهرين لكن البعض للأسف يواصلون الاصطياد الى ما بعد شباط وآذار ما يؤدي ال تقلص أعداده بشكل كبير”. ولفت المسؤول الحكومي، إلى “ضرورة إنشاء لجنة خاصة لرعاية الحياة البرية وحيواناتها المعرضة للانقراض وتنظيم مواسم الصيد ليس للغزلان بل حتى الصقور وبقية الحيوانات الأخرى التي تشتهر بها مناطق الحدود لتفادي انقراضها”.