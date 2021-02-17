بيان جديد من سرايا ‘اولياء الدم’ عقب تبنيهم استهداف مطار أربيل

بعد تبنيها الهجوم الصاروخي الأخير على مطار أربيل، أصدرت جماعة تطلق على نفسها “سرايا اولياء الدم”، الثلاثاء، بيانا جديدا، دعت فيه المواطنين والقوات الأمنية في أربيل الى الابتعاد عن القواعد الاميركية والتركية والاسرائيلية، بحسب قولها.

وذكرت الجماعة بحسب بيان نشرته وسائل اعلام مقربة من الفصائل المسلحة، (16 شباط 2021)، ان “هجوم اربيل كان بمثابة رسالة لبعض السياسيين الكرد انكم تسلكون الطريق الخاطئ فان لم تستقيموا قومناكم بصواريخنا التي ما زلنا نخزنها في كردستان وفي اربيل بشكل خاص”.

وفي أمس الاثنين، اطلقت مجموعة على نفسها “سرايا اولياء الدم” مسؤليتها عن استهداف محافظة اربيل بالصواريخ.

وقالت الجماعة المسلحة في بيان، انه “بتوفيق الله ودعاء شعبنا الابي، وفي تمام الساعة التاسعة و 15دقيقة من مساء اليوم 15/ 2 تمكن رجالكم في سرايا اولياء الدم من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الامريكي في شمالنا الحبيب”.

واضافت “حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في اربيل بمسافة 7كم، وتمكنا من توجيه ضربة قاسمة قوامها 24 صاروخا اصابت اهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها، مما ادى اضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الاصابات في صفوف عناصرهم المحتلة”.

واوضح البيان “وإذ نهيب بابناء شعبنا بان القذائف التي سقطت خارج قاعدة الاحتلال انما هي قذائف امريكية حاولت اعتراض صواريخنا، فإننا نجدد العهد لشعبنا الصابر بأننا سنقر عيونكم بالثأر لدماء القادة الشهداء، ولن يكون الاحتلال الامريكي بمأمن من ضرباتنا في أي شبر من الوطن حتى في كردستان التي نعدكم بعمليات نوعية اخرى فيها”.