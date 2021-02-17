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ترميم منازل أسر عائدة إلى نينوى

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أمس، إعادة ترميم 582 منزلاً للأسر العائدة في مناطق غربي نينوى. وقالت جابرو: إنه “تمت إعادة أعمار وترميم (582) منزلاً للأسر العائدة لمناطقهم الأصلية في أقضية ونواحي ( البعاج والقيروان والمحلبية وسنجار وتلعفر ) التابعة لمحافظة نينوى بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وضمن برنامج (نذهب ونرى)”.

وبحسب البيان، فإن “البرنامج جاء لدعم عملية العودة وتنفيذاً للبرنامج الحكومي الخاص بإنهاء ملف النزوح ، مضيفة أن هناك وجبات أخرى من الأسر العائدة سيتم شمولها بهذا البرنامج”.

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