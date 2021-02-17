تصريح جديد من وزير الصحة بشأن توقيت بِدء الحظر ورسالة للمواطنين

اوضح وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء (16 شباط 2021)، بخصوص موعد بدء حظر التجوال في بغداد وبقية المحافظات الاخرى.

وقال وزير الصحة، في مؤتمر مشترك، مع المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، ان “الحظر سيبدأ الخميس الساعة 8 مساءً ويستمر كلياً أيام الجمعة والسبت والأحد”.

وتابع ان “تطبيق الحظر هدفه الحد من انتشار كورونا “، مشيرا بالقول “لاحظنا ازدياد إصابات كورونا في الكرخ والنجف وكربلاء”.

وبين ان “مجلس الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا”.

وقال ان “مجلس الوزراء وافق على دعم وزارة الصحة بـ100 مليون دولار من البنك الدولي”، مشيرا الى ان وزارته “ستفرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بالوقاية ومن يقومون بالخروقات”.

واردف ان “هناك غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين بحق مقيمي المناسبات والتجمعات”،

وبين “خلال فترة حظر التجوال سيكون هناك تعليق للدوام الحضوري للطلبة وبضمنها الامتحانات للابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات والكليات باستثناء المراحل الأخيرة لكلية الطب”.

واعلن المتحدث الرسمي، باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء (16 شباط 2021)، تخويل العمليات المشتركة صلاحية منح الإعلاميين استثناءات من حظر التجوال فيما كشف وزير الصحة حسن التميمي عن قرار بشأن دوام الطلبة وامتحانات نصف السنة.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي لعرض ما جرى بحثه بجلسة مجلس الوزراء اليوم، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أوصى بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين المركز والإقليم بخصوص ملابسات القصف الصاروخي الذي طال مطار اربيل ليلة أمس”.

واضاف ان “وزارة الخارجية ستشترك في التحقيق”.

وبخصوص منح الاستثناءات خلال حظر التجوال، قال ناظم انه “تم تخويل العمليات المشتركة بمنح الصحفيين والإعلاميين استثناء أثناء الحظر الكلي والجزئي”.

بدوره وخلال مشاركته بالمؤتمر ذاته ، اكد وزير الصحة حسن التميمي “صدور قرار من مجلس الوزراء بتعليق الدوام الحضوري للطلبة وبضمنها الامتحانات للابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات، باستثناء المراحل الاخيرة لكلية الطب”.