تعليق الدوام الحضوري والامتحانات في الجامعات والمدارس

قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تعليق الدوام الحضوري والامتحانات للطلبة في المدارس والجامعات.

قال وزير الصحة حسن التميمي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ان “وزارة الصحة اتفقت مع وزارة التربية على تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الأهلية وإيقاف كافة الامتحانات”.

وأضاف انه “تم تحديد غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين بحق مقيمي المناسبات والتجمعات البشرية”.

وحذر وزير الصحة قائلا ان “السلالة الجديدة من كورونا تصيب الأطفال”، لافتا إلى ان “مجلس الوزراء خوّل وزارة الصحة التعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا”. وأشار إلى أن؛ مجلس الوزراء وافق على دعم وزارة الصحة بـ100 مليون دولار من البنك الدولي.

بدوره قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر إن “مجلس الوزراء خوّل العمليات المشتركة بمنح الصحفيين والإعلاميين الاستثناء أثناء الحظر الكلي والجزئي”.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمكافحة فايروس كورونا، قد قررت أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً.