ابنة الطاغية

ولكني ،من جانب آخر ، أسأل هل سيحاول مذيع القناة السعودية ، في باقي حلقاته المسلسلة مع رغد صدام ، وهي التي خرجت فجأة من ركام النسيان ، وبشكل جديد (new look )وقد تخلت عن معطفها الأبيض حول رأسها الذي ارتدته بعد الخلع والسقوط ، وبعمليات تجميل واضحة ، وبإعلانات مكثفة تسبق اللقاء ، هل سيحاول أن يسألها مثلاً: ماذا كان شعورك عندما اعلن ابوك ، دون مقدمات ، احتلال مدينة (الخفجي) السعودية ، وأعلن وقتها أنها البداية ل( تحرير ) كامل الجزيرة العربية من الخونة والعملاء؟ ماذا كانت ردة فعلك عندما قلد صدام ملك السعودية وسام الرافدين من الدرجة الاولى في الثمانينات ، وأجبر الآلاف من طلاب المدارس بالتصفيق له من المطار حتى القصر ،وأهداه بندقية مصنوعة من الذهب ، ثم سماه (خائن الحرمين الشريفين) في التسعينيات بدل من خادم الحرمين كما يلقب نفسه؟ (خادم الحرمين الشريفين ، بالمناسبة، لقب كان يطلقه السلاطين العثمانيين على أنفسهم رغم أنهم تاريخياً وطوال عمر الخلافة العثمانية ، لم يؤد اي احد منهم مناسك الحج او العمرة على الإطلاق). ماذا كان شعورك عندما كان تلفزيون صدام يبث حلقات يومية اسمها ( الملف ) يقدمها المخرج المعروف فيصل الياسري ويلتقي فيها الإعلامي وأستاذ التاريخ في جامعة بغداد محمد مظفر الادهمي ، ليُظهر ( وثائق) توكد أصول العائلة الحاكمة في السعودية اليهودية وأن جد عبدالعزيز آل سعود الخامس او السادس اسمه موشي؟ ولماذا لم تجدي انت او اخوتك او حتى والدك الطاغية بيتاً واحداً في طول العراق وعرضه ، لتختبئوا فيه ، بدل الهروب الى سوريا ومنها الى الاْردن وقطر ، او اللجوء الى حفرة ذليلة في قضاء الدور؟.

