السفير الأميركي: نواصل العمل من أجل مساعدة العراق

أكد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، أمس الأربعاء، أهمية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في آب الماضي.

وذكر بيان للسفارة تابعته (المدى) “التقى السفير تولر بمجلس الأعمال الأمريكي العراقي التابع لغرفة التجارة الأمريكية لمناقشة سير تعاون الولايات المتحدة مع العراق بغية تنمية اقتصاد مزدهر”.

وقال تولر وفقا للبيان: “نواصل العمل من أجل مساعدة العراق في أن يصبح بلداً مستقراً وآمناً ومزدهراً، ونود أن نرى العراق يستفيد بشكل كامل من موارد الطاقة الهائلة؛ لديه، ليصبح أكثر استقلالية في مجال الطاقة، ونود أن نرى زيادة في مجال التجارة والاستثمار تُسهم في تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتوفير الأساس لمستقبل أفضل لجميع العراقيين”.

وتابع، “وفي هذا السياق، ما زلنا نركز على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الستراتيجي في آب الماضي ونتطلع إلى تعميق تعاوننا الاقتصادي”.