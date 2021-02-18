المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف يستنكر قيام عناصر محسوبة على المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بنشر فيديو يتضمن صورتها مع عبارات مسيئة 

عبر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف عن استنكاره واستهجانه لقيام عناصر محسوبة على المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بنشر فيديو يتضمن صورة النائبة نصيف مع عبارات مسيئة، بالإضافة إلى سرقة انجازات الآخرين في مكافحة الفساد وخصوصاً في قطاع الكهرباء .

وذكر المكتب الإعلامي للنائبة نصيف في بيان اليوم :” من المؤسف أن بعض المحسوبين على المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مندفعين بشدة ويتخبطون في الترويج الإعلامي بشكل يسيء الى السيد الكاظمي بدلاً من أن يخدمه، ومن بين أخطائهم هو الفيديو الترويجي الذي نشروه حول مكافحة الفساد والذي قام بإعداده الإعلامي (م.ع) والمتضمن إساءة مباشرة للنائبة نصيف، إذ تم نشر صورتها مع عبارة مضمونها (أم أن أموال الفاسدين ستشتري الأفواه) و (ورغم ذلك بقيت أموالهم تحرك الإعلام بتأليف قصص عن تعرضهم للتعذيب والإهانة) “.

وأضاف :” كما أن صانع الفيديو يسرق انجازات الآخرين وينسبها للسيد الكاظمي، ومن بينها مكافحة الفساد في وزارة الكهرباء التي هي جهد يسجل للنائبة نصيف التي نشرت العديد من البيانات المرفقة بمئات الوثائق عن فضائح الفاسدين في الوزارة، وبالتالي فقد أساء الفيديو للكاظمي عندما ألصق به إنجازات الآخرين “.

وختم المكتب الإعلامي للنائبة نصيف بيانه بالقول :” لقد قلناها ونكررها اليوم، إن النائبة نصيف لاتقاضي إعلامياً، ولا عيب في أن يبحث السيد (م.ع) عن رزقه، لكننا نسجل استنكارنا واستهجاننا لهذا الفيديو المسيء، ونأمل أن يطلع عليه السيد الكاظمي ويصدر توضيحا حول ما ورد فيه من إساءات، علماً بأننا على دراية بحقائق الأمور، وإذا عدتم عدنا “.