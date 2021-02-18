انعطاف الفلسفة من الأزمنة الكلاسيكية إلى الحقبة المعاصرة

د زهير الخويلدي

غالبًا ما يعتقد الجميع أن الفلسفة تتوقف عند ديكارت. ويطلق بعض أساتذة الكلية النكتة التالية: “الفيلسوف الجيد فيلسوف ميت!”

الفلسفة المعاصرة أكثر حيوية من أي وقت مضى: القرن العشرين هو قرن عظيم من الفلسفة. لقد زعزع العديد من المفكرين التقاليد وأعلنوا عن تيارات فكرية جديدة، ولا سيما الفينومينولوجيا والفلسفة التحليلية. ومع ذلك، من الواضح أن مركز ثقل الفلسفة قد تغير: فالفلاسفة المعاصرون العظام يتحدثون الإنجليزية، إن لم يكن جميعهم أمريكيين تقريبًا، بينما في القرن السابع عشر كانوا جميعهم فرنسيين وألمانًا.

لذلك نقدم لك قائمة بالفلاسفة الذين ولدوا في القرن العشرين:

– أمارتيا سين: اقتصادي هندي، عمله الرئيسي هو إعادة التفكير في عدم المساواة حيث يبني نظريته الاقتصادية على مفهوم جديد للذات، حول مفهوم القدرة.

– بيتر سلوترديك: مفكر ألماني مقرب من نيتشه وهيدجر. سلوترديك هي فيلسوف العلم والأخلاق بقدر ما يفكر في ترويض الإنسان للإنسان بواسطة العلوم.

– بيتر سينجر: فيلسوف أسترالي أسس فلسفة جديدة هي حقوق الحيوان (تحرير الحيوان). إنه يدافع عن المساواة الأخلاقية بين الإنسان والحيوان إلى الحد الذي يمكن أن يعاني منه هذا الأخير. هذا يعني نباتي دون أن يؤدي إلى نزعة نباتية.

– مايكل دوميت: فيلسوف إنجليزي، شخصية مهمة في الفلسفة التحليلية. أثر حواره مع فيتجنشتاين وفريج على فلسفة اللغة.

– يورغن هابرماس: المفكر في المناقشة كأساس أخلاقي وسياسي، ويمكن القول إن هابرماس هو أعظم فيلسوف على قيد الحياة. الماركسية ثم كانط، فإن مساهمة هابرماس في مسائل الأخلاق (الاستنساخ / تحسين النسل) في الفضاء العام (مبدأ الدعاية) أو في السياسة الأوروبية (بعد الدولة القومية) تجعله مفكرًا جدًا.

– أكسل هونيث: عالم اجتماع ألماني، نظريته في الاعتراف هي في الواقع بيان لفلسفة سياسية عملية.

– رينيه جيرار: فيلسوف فرنسي، تكمن مساهمة جيرار الحاسمة في نظريته عن الرغبة، التي تبني حياة الإنسان من خلال التقليد والمثلثات: “كل رغبة هي تقليد لرغبة الآخرين”. جيرار ناقد لفرويد وكذلك لليفي شتراوس.

– آلان باديو: باديو فيلسوف غير مصنف. في نفس الوقت الماركسي، المفكر الفينومينولوجي ، المجادل (مقال عن ساركوزي على وجه الخصوص) ، الماوي ، باديو ينتمي إلى هذه الطبقة من المثقف الفرنسي ، يتحدث عن كل شيء ، “يتدخل فيما لا يعنيه” كما قال سارتر.

– جاك بوفيريس: فيلسوف فرنسي مستوحى من التقليد التحليلي (الأنجلو ساكسوني). ميز نفسه بالدفاع عن تقليد التنوير ضد النظرية الفرنسية (دولوز، فوكو أو حتى دريدا) وعمل على جعل فكر فتغنشتاين صريحًا.

– هيلاري بوتنام: بوتنام هو الشخصية الأمريكية العظيمة في فلسفة العقل وفلسفة اللغة وفلسفة الرياضيات وفلسفة العلوم. ستبقى نظريته عن الدماغ في جرة مشهورة.

– باسكال إنجل: فيلسوف فرنسي. ركز عمله على فلسفة المنطق واللغة، وخاصةً دافيدسن ، وفلسفة العقل والمعرفة.

– روان أوجين: فيلسوف أخلاقي. إنه يدعو إلى الحد الأدنى من الأخلاق التي لخصها في جملة واحدة: “لا تؤذي الآخرين، لا أكثر”. لا يوجد شيء جديد بداهة، ولكن هذا له نتيجة.

– سلافوي جيجيك: الفيلسوف السلوفيني ، جيجك يعمل على الهوية والأنطولوجيا السياسية.

لا يمكن أن تكون هذه القائمة من الفلاسفة المعاصرين شاملة، لكنها تميل إلى إظهار حيوية الفلسفة اليوم، باختصار موضوع الفلسفة الحالي. فمتى يتم الاتراف بصنعة الفلاسفة من المعاصرين في حضارة إقرأ؟

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