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بيان :تعزيـــــــــة النائب آرام ناجي بالات

تعزيـــــــــة

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب الأخ النائب آرام ناجي بالاتي صباح اليوم بعد صراع طويل مع فيروس كورونا .

إننا إذ نعزي أنفسنا ونعزي الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا المصاب الجلل، نسأل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

كتلة ائتلاف الوطنية في مجلس النواب العراقي

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